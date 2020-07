Esporte Destaques, jovens ganham espaço com técnico Bolívar no Vila Nova Garotos brilharam na vitória do time colorado no amistoso contra o Real-DF e devem jogar mais minutos pelo TIgre

No primeiro jogo-treino de preparação para disputa da Série C, os jovens do Vila Nova foram os principais destaques. Uma característica do elenco do Tigre, sob comando do técnico Bolívar, será de ter a presença de jogadores formados na base colorada. No duelo de sábado (18), contra o Real-DF, seis atletas atuaram na goleada por 3 a 0 sobre a equipe de Brasília. Doi...