Esporte Destaque pelo Atlético-GO, volante diz que empate com Flu foi justo Willian Maranhão teve boa atuação defensiva durante o 0 a 0 do Dragão com o time carioca, no Maracanã

Para o volante Willian Maranhão, o empate sem gols entre Atlético-GO e Fluminense foi um resultado justo. As equipes ficaram no 0 a 0, no Maracanã, neste sábado (9), pela 25ª rodada do Brasileirão. “Jogo difícil, fora de casa, contra uma grande equipe. Acho que o resultado foi justo porque o jogo foi duro. Esperamos fazer melhor nos próximos jogos para sair...