Esporte Destaque, goleiro recomenda atenção diante do Figueirense Kozlinski alertou sobre dificuldades que o Dragão deve enfrentar contra equipe catarinense

Kozlinski tem se destacado nos últimos jogos do Atlético na Série B. No giro duplo de partidas fora, contra Criciúma (1 a 0) e Vitória (0 a 0), o goleiro não sofreu gol e garantiu 4 pontos importantes ao Dragão, na luta contra o acesso à Série A. Nesta sexta-feira, às 21h30, o Atlético recebe o Figueirense, lanterna da Série B e que é muito conhecido do goleiro, q...