Esporte Destaque em goleada sobre o Jaraguá, Matheuzinho valoriza domínio do Atlético-GO em 'revanche' Autor de dois gols na vitória por 5 a 0, meia-atacante admite gosto especial por triunfo sobre único adversário que derrotou o time rubro-negro

Grande destaque da goleada avassaladora do Atlético sobre o Jaraguá, Matheuzinho marcou dois gols. O meia-atacante agora divide a artilharia do estadual com Renato Kayzer, seu companheiro de time, que também marcou um no 5 a 0 deste sábado. "Nem nós esperávamos esse placar elástico. Estavamos um pouco sentidos por ter perdido lá (1 a 0 no primeiro turno) e vim...