Esporte Destaque em 2019, Tadeu espera Série A melhor para o Goiás em 2020 Goleiro disputará sua segunda edição da Série A do Campeonato Brasileiro e assume liderança no elenco

Contratado pelo Goiás no ano passado, o goleiro Tadeu assumiu titularidade e protagonismo pelo novo clube em sua primeira disputa de Série A do Campeonato Brasileiro na carreira. O goleiro, de 28 anos, se vê mais maduro para entrar na disputa do Brasileirão 2020 e espera superar a campanha feita na competição em 2019. "O ano passado foi para mostrar quem era o Tade...