Esporte Destaque do Goiânia no Estadual, Diego Fumaça reforça Dragão na Série B Volante de 25 anos atuou em 15 jogos no Campeonato Goiano e marcou dois gols

Um dos destaques do Goiânia no Campeonato Goiano, o volante Diego Fumaça é mais uma contratação do Atlético à disputa da Série B do Brasileiro. O jogador tem 25 anos, atuou em 15 dos 16 jogos que o Goiânia disputou no Estadual, fez dois gols e, com isso, ganha chance de disputar a Segundona do Brasileirão. Nesta terça-feira (16), Fumaça vai se apresentar ao Dra...