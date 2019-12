Esporte Destaque da temporada da F-1, Leclerc renova contrato com a Ferrari O piloto de 22 anos estreou na F-1 no ano passado, defendendo as cores da Sauber (atual Alfa Romeo)

Sensação da temporada 2019 da Fórmula 1, o piloto Charles Leclerc estendeu seu contrato com a Ferrari. De acordo com o tradicional time italiano, o atleta de Mônaco renovou seu vínculo até 2024, após brilhar com duas vitórias e a quarta colocação geral no Mundial deste ano. "Estou muito feliz de permanecer na Ferrari. Esta última temporada, pilotando pela equipe...