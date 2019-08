Esporte Destaque da seleção brasileira, Reinier celebra jogo perto de casa Joia do Flamengo e da seleção brasileira sub-17, o jogador é natural de Brasília e contará com torcida especial em Goiânia

Uma das principais promessas do futebol brasileiro, o meia Reinier, de 17 anos, já é cobiçado por clubes do futebol europeu. Camisa 10 da seleção brasileira sub-17 que está em Goiânia para disputa de dois amistosos contra o Chile, Reinier comemora a chance de jogar perto de casa e de seus familiares e ganhará apoio especial. Natural de Brasília, no Distrito Federa...