Esporte Destaque da base do Corinthians, atacante Carlinhos reforçará Vila Nova na Série B Jogador está em Goiânia e participou de treino com o elenco colorado na manhã desta quarta-feira (17)

A diretoria do Vila Nova deve anunciar a contratação do atacante Carlinhos, de 22 anos, que estava defendendo o Novorizontino. O centroavante de estatura elevada, 1,95m, se destacou nas categorias de base do Corinthians. Carlinhos está em Goiânia e participou de treino com o elenco colorado na manhã desta quarta-feira (17). Com isso, a diretoria colorada deve anunci...