Destaque da Aparecidense, atacante espera repetir sucesso no Vila Nova

O atacante Cardoso, de 24 anos, é um dos reforços apresentados pelo Vila Nova nesta quarta-feira (26) para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador rápido e habilidoso, Cardoso será nova opção para um dos setores mais criticados após o vice-campeonato colorado no Goianão. Com dois gols marcados em 13 jogos disputados pela Aparecidense, Cardoso explic...