Destaque, cria da base recebe elogios no Atlético-GO

Nas duas vitórias do Atlético-GO sobre o Corinthians, obtidas em São Paulo na Neo Química Arena, o atacante Ronald despontou como um dos destaques da equipe atleticana e mostrou que não foi revelação do Goianão 2021 por acaso. O jovem jogador, de 19 anos, nunca havia disputado jogos da elite nacional nem da Copa do Brasil. Ele se deu muito bem nas duas competições e d...