Esporte Destaque contra Palmeiras, Breno se coloca como opção no Goiás Volante, de 19 anos, aproveitou chance como titular nos dois primeiros jogos do Goiás nesta Série A e busca sequência

Após dois jogos como titular pelo Goiás neste início da Série A do Campeonato Brasileiro, o jovem volante Breno, de 19 anos, acredita que aproveitou bem a oportunidade recebida e se coloca na briga pela permanência da equipe. Breno teve atuação elogiada no empate com o Palmeiras, por 1 a 1, no último sábado (15). O volante revelado nas categorias de base do Goiás ...