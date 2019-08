Esporte Desfalques são pesadelo do Goiás para próxima rodada Para Kayke, “escolhas erradas” levaram à suspensão de quatro jogadores por acúmulo de cartões

Não é somente a torcida do Goiás que sabe que o time está fazendo escolhas erradas dentro de campo. No elenco, a sensação é a mesma. O jejum de vitórias e a possibilidade de aproximação da zona de rebaixamento são apontados como os motivos para o time correr riscos de ter até sete desfalques para o confronto contra o Bahia, no domingo (18), fora de casa.“O que apresentamos ...