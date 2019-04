Esporte Desfalques de Son e Kane não tiram alegria e otimismo de Pochettino contra o Ajax

Os desfalques do atacante sul-coreano Heung-Min Son, suspenso, e do astro Harry Kane, machucado, não tiraram a alegria e o otimismo do técnico argentino Mauricio Pochettino para o primeiro duelo das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, no Tottenham HotSpur Stadium, em Londres, às 16 horas (de Brasília), diante do Ajax. "Estou vivendo um son...