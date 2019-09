Esporte Desfalcado, PSG bate Real com 2 gols de Di María em estreia na Liga dos Campeões Lanterna após estreia ruim, o Real terá de buscar a sua reabilitação no próximo dia 1º de outubro, em Madri, onde receberá o Brugge. No mesmo dia, o PSG terá pela frente o Galatasaray na Turquia

Sem poder contar com Neymar, suspenso, e também sem os lesionados Mbappé e Cavani para formar o seu poderoso trio de ataque, o Paris Saint-Germain contou com dois gols do argentino Di María para vencer o Real Madrid por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa, em sua estreia nesta Liga dos Campeões. O atacante formou um trio ofe...