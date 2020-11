Esporte Desfalcado, Palmeiras recebe o Ceará pelas quartas de final da Copa do Brasil Para o confronto, o time alviverde não contará com Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Viña, por convocações para as Eliminatórias, além de Felipe Melo, Wesley e Luan Silva, por cirurgias

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 16h30, no Allianz Parque, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nas oitavas de final, as equipes eliminaram o Red Bull Bragantino e o Santos, respectivamente, e decidem a vaga na semi na semana que vem (18), às 19h, na Arena Castelão. Para o confronto, o time alviverde não contará...