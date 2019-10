Esporte Desfalcado, Goiás terá quatro mudanças contra Chapecoense Sem Gilberto Júnior, lesionado, e os suspensos Michael, Barcia e Rafael Moura, Ney Franco é obrigado a mudar o time titular

O Goiás volta a campo no domingo (20), a partir das 19h, na Arena Condá, contra a Chapecoense. O clube esmeraldino terá cinco desfalques para o duelo, sendo quatro titulares. Gilberto Júnior, Alan Ruschel, Barcia, Michael e Rafael Moura serão ausências no embate, válido pela 27ª rodada. Ruschel não poderá ser utilizado por força de contrato, já que está emprestado pelo c...