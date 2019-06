Esporte Desfalcado, Corinthians fica no empate sem gols com o Cruzeiro

O Corinthians ficou no empate sem gols com o Cruzeiro neste sábado, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista sentiu a falta de Fagner e Vagner Love e passou sufoco especialmente no segundo tempo. A equipe mineira acertou a trave de Walter, substituto de Cássio, na melhor oportunidade do jogo. No Corinthians, os destaques foram as est...