Esporte Desfalcado, Atlético-GO é goleado fora pelo pressionado São Paulo Dragão sofre a segunda goleada na Série A. Equipe terá de se reabilitar sobre o RB Bragantino-SP, domingo (11), no Estádio Olímpico

O Atlético-GO sofreu a segunda goleada nesta Série A do Brasileiro. Distante daquela equipe de estilo agressivo e de marcação forte sobre os adversários, o Dragão não soube se aproveitar do desespero do São Paulo, que tem sido alvo de protestos da sua torcida. O tricolor tirou proveito dos desfalques atleticanos e chegou aos 3 a 0 com relativa facilidade no Morumbi, na ...