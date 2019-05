Esporte Desfalcada, seleção feminina do Brasil bate China em estreia na Liga das Nações Equipe brasileira bateu atual campeã olímpica, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/21

Mesmo desfalcada de jogadoras que pediram dispensa, como Thaísa, Adenizia, Dani Lins, a seleção brasileira feminina de vôlei fez grande estreia na Liga das Nações na noite desta terça-feira. Jogando com o apoio da torcida, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a equipe da casa derrotou a China, atual campeã olímpica, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/21. ...