Esporte Desembargadora suspende penhora de créditos do Vila Nova Clube entrou com Mandado de Segurança contra despacho que autorizava bloqueio de bens, inclusive de transações da venda do atacante Erick, e conseguiu suspensão

O Vila Nova conseguiu, na Justiça do Trabalho, nesta segunda-feira (13), decisão que suspende a penhora de créditos do clube. O despacho que autorizava o bloqueio de bens saiu na última quinta-feira (9) por conta de não cumprimento de acordo trabalhista do Vila com o lateral esquerdo Hélder. Na decisão desta segunda-feira (13), a desembargadora Silene Aparecida Coelho sus...