Esporte Descontração marca reapresentação do Vila Nova após vitória Sequência de vitórias sobre Galvez-AC e Crac trouxe mudança no ambiente colorado

O técnico Ariel Mamede e o ex-jogador Robston, membro da comissão técnica, desafiaram o atacante Nando e o meia João Pedro no futmesa, nesta terça-feira (18), após o treino do Vila Nova. A brincadeira descreve o momento de confiança que vive o elenco do Tigre após duas vitórias. O futmesa ganhou espaço dentro de clubes profissionais de futebol. A prática da modalidad...