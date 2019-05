O técnico Didier Deschamps, anunciou nesta terça-feira (21) a convocação da seleção francesa com três novatos, incluindo o goleiro Mike Maignan, para três compromissos em junho, sendo dois duelos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, contra Turquia e Andorra, e um amistoso diante da Bolívia.



Jogador do Lille, Maignan foi um dos destaques do time que já assegurou o vice-campeonato nacional na temporada 2018/2019, também tendo sido eleito, na semana passada, o melhor goleiro da liga francesa.



Com o zagueiro Presnel Kimpembe, do PSG, lesionado, Clement Lenglet, do Barcelona, também recebeu a sua primeira convocação para a seleção francesa, assim como o lateral-direito Leo Dubois, do Lyon.



Atual campeã mundial, a França vai receber a Bolívia em amistoso em 3 de junho, na cidade de Nantes. Os jogos seguintes, pelas Eliminatórias da Eurocopa, vão ser fora de casa, nos dias 8, contra a Turquia, e Andorra, no dia 11.



Deschamps também optou por convocar quatro goleiros porque Lloris não estará disponível para o amistoso contra a Bolívia em função da presença do Tottenham na decisão da Liga dos Campeões, no dia 1º, contra o Liverpool. Assim, além dele e do novato Maignan, também foram chamados Alphonse Areola, do PSG, e Benjamin Lecomte, do Montpellier. E o outro jogador do Tottenham convocado para a seleção francesa foi o meio-campista Moussa Sissoko.



Confira a lista de convocados da seleção francesa:



Goleiros: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montpellier) e Mike Maignan (Lille).



Defensores: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Clement Lenglet(Barcelona), Ferland Mendy (Lyon), Benjamin Pavard (Stuttgart), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid) e Kurt Zouma (Everton)



Meio-campistas: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham).



Atacantes: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmnn (Atlético de Madrid), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique de Marselha).