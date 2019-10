Esporte Desafio Internacional de Ciclismo está de volta à Praça Cívica A largada da prova será às 10h30 deste domingo (20) e, na pista do anel interno da Praça Cívica, os ciclistas vão pedalar durante 1h30

Após doze anos de intervalo, Goiânia volta a sediar o Desafio Internacional de Ciclismo. A competição, que começou na Praça Cívica, passou pelos entornos do Parques Vaca Brava e Areião, além do autódromo de Goiânia, está de volta às origens e será disputada por cerca de 120 ciclistas - a maioria de brasileiros, à exceção do argentino Francisco Chamorro, que confirmou p...