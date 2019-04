Esporte Desafio em alta escala para o Dragão no início da 3ª fase Atlético recebe o Santos e quer se impor no Accioly lotado para abrir bem duelo e sonhar com vaga

O Atlético, que completou 82 anos terça-feira, terá nesta quinta-feira (4), no Estádio Antônio Accioly, como espécie de presente de aniversário, o jogo com o Santos, do treinador argentino Jorge Sampaoli. O Dragão recebe o Peixe, às 19h15, na mais importante partida, até agora, no novo Estádio Antônio Accioly, reaberto em agosto passado e que terá público recorde – foram...