Não se assuste se você logar em alguma rede social e se deparar com vídeos de jogadores de futebol ou basquete fazendo embaixadinhas. Devido a pandemia do novo coronavírus, atletas criaram uma brincadeira para passar o tempo: “#ToiletPaperChallenge” (em português, o desafio do papel higiênico).

A brincadeira virou febre na internet. A ideia é fazer embaixadinhas com um rolo de papel higiênico, sem deixá-lo cair. Keko Villalva (Goiás), Daniel Bessa, (Goiás), Bruno Henrique (Flamengo), Marcelo (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Roberto Carlos (ex-jogador), Tiago Splitter (ex-jogador de basquete), Luka Doncic (atleta do Dallas Mavericks) e Arthur Pecos (armador do time de basquete do Corinthians) são alguns exemplos.

Mas há também algumas exceções, Felipe Melo, do Palmeiras, usou o papel higiênico para dar um “carinho no coronavírus”. Já o atacante Marinho, do Santos, criticou. Na opinião do jogador alvinegro, a brincadeira mostra o desperdício de papel higiênico durante uma crise mundial.

Confira alguns vídeos do desafio #ToiletPaperChallenge:

Embaixadinhas? Não! Vamos dar um carrinho no coronavírus. Falando sério, siga à risca as orientações da OMS e dos órgãos de saúde responsáveis. Vamos juntos em uma árdua luta contra a ameaça invisível. #fiqueemcasa #juntoscontraocoronavirus #juntossomosmaisfortes #comovirusnao pic.twitter.com/aD8WymsPzB — Felipe Melo (@_felipemelo_) March 18, 2020

Vamos todos nos prevenir e seguir as recomendações das autoridades da Saúde. Lave bem as mãos, passe o álcool em gel e se possível fique em casa. Vamos fazer nossa parte!

Codiv-19 pic.twitter.com/onzUbonzeQ — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) March 18, 2020