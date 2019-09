Esporte Desafio de ciclismo agita cidades históricas de Goiás Evento será realizado no dia 14 de dezembro. 150 ciclistas passarão por seis cidades goianas, em percurso de 175 km

O grupo Sagazes Adventure Bike, de Anápolis, realizará um evento de ciclismo em dezembro na qual 150 ciclistas percorrerão seis cidades goianas. A edição de 2019 será a terceira do desafio, que será disputado no dia 14 de dezembro com saída de Anápolis. O evento ganhou nome de Cidades Históricas. Em dezembro, os competidores passarão por Posse d'Abadia (Abadiânia ...