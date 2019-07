Esporte Desabafo de Léo Sena, do Goiás: ‘Sei que estou devendo’ Jogador tem contrato até 2020 e reconhece que comportamento extracampo atrapalhou seu desempenho nos últimos anos

A história de altos e baixos de Léo Sena com a camisa do Goiás chegou à marca de 150 jogos pelo profissional no último domingo, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Com expectativa e respaldo da diretoria, o jogador de 23 anos busca deixar o status de promessa para, finalmente, virar realidade em um ano importante na Serrinha.Léo Sena chegou ao Goiás em 2015 após ...