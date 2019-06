Esporte Derrota só em campo para torcedores da Venezuela Futebol proporciona momento afetivo para venezuelanos que vivem em Goiânia

Diante de uma pequena televisão e com os olhos vidrados, um grupo de venezuelanos que deixou o país, por conta da crise econômica e humanitária que assola o território fronteiriço esqueceu, por pouco mais de 90 minutos, as dificuldades que a distância de casa proporciona e, assim, se ligou à terra natal por meio do futebol. Em uma casa alugada no Jardim Caravelas, ...