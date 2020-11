Esporte Derrota impede Atlético-GO de igualar seu melhor 1º turno Com 25 pontos, campanha de 2011 nos primeiros 19 jogos segue como a melhor do Dragão nos pontos corridos do Brasileirão

A derrota do Atlético-GO para o Coritiba, no sábado (31), pela 19ª rodada da Série A, impediu o clube goiano de igualar a melhor campanha da equipe no 1º turno da competição nacional desde que os pontos corridos foram adotados (2003). Com o revés, o Dragão fechou o turno com 22 pontos, cinco vitórias, sete empates e sete derrotas. O aproveitamento de 38,6% é ...