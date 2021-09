Esporte Derrota abala psicológico no Cruzeiro e Luxa já muda discurso sobre acesso O treinador também deixou transparecer certo desânimo com o futuro celeste, que está agora mais longe da Primeira Divisão

Perder para o CSA em casa na 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro "machucou bastante" o Cruzeiro. Essas foram as palavras do técnico Vanderlei Luxemburgo após sofrer a virada por 2 a 1, neste domingo (26), no estádio Independência, em uma partida que acabou em confusão e evidenciou o quanto os nervos estão à flor da pele no clube. O treinador, que mantinha u...