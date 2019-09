Esporte Deputados aprovam mudança de nome de estádio "Rei Pelé" para "Rainha Marta" Projeto de lei foi aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa de Alagoas vai para sanção do governador, após votação de emenda

Os deputados da Assembleia Legislativa de Alagoas aprovaram, na última quinta-feira (12), um projeto de lei que altera o nome do estádio "Rei Pelé", no bairro Trapiche, em Maceió, para estádio "Rainha Marta". Na justificativa do projeto, o deputado Antonio Albuquerque (PTB) argumentou que Marta é alagoana da cidade de Dois Riachos. "Marta é um belíssimo exemplo da ten...