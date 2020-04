Esporte Deputado questiona repasses ao Crac durante pandemia; dirigente e prefeito rebatem Gustavo Sebba (PSDB) promete entrar com representação no MP-GO por causa dos últimos repasses feitos pela Prefeitura de Catalão ao Leão do Sul. Adib Elias diz que vai prestar contas e diz que não há irregularidades

O Crac está com as atividades paralisadas desde o último jogo, dia 15 de março - empate de 0 a 0, fora de casa, contra o Goianésia -, mas as polêmicas em torno do clube e que têm relação com a disputa política em Catalão não param. O deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) promete entrar com representação no Ministério Público do Estado de Goiás (MP/GO) questi...