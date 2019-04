Esporte Deputado de São Paulo apresenta projeto de lei que limita transexuais no esporte Projeto de autoria do deputado estadual Altair Moraes (PRB) estabelece o sexo biológico como o único critério para definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no Estado de São Paulo

O Diário Oficial de São Paulo publica nesta terça-feira (2) o projeto de lei 346, de autoria do deputado estadual Altair Moraes (PRB), que estabelece o sexo biológico como o único critério para definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no Estado de São Paulo. O projeto, que ainda vai a votação no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, v...