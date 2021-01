Esporte Depois do Remo, Londrina confirma acesso à Série B 2021

Das quatro vagas de acesso à Série B 2021, duas já foram preenchidas. O Londrina garantiu presença na próxima edição da Segundona ao vencer o Remo, por 1 a 0, com gol contra de Gilberto Alemão, no sábado (16), no Mangueirão. O resultado combinado com a derrota do Paysandu para o Ypiranga-RS, confirmou vaga do Tubarão na 2ª Divisão. O Londrina foi um dos times que caiu ...