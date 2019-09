Esporte Depois do 'profeta', gol de falta faz torcedor tatuar nome de zagueiro do Goiás Thiago Macedo tatuou o sobrenome de Rafael Vaz no ombro esquerdo após promessa durante jogo contra o Internacional, mas já tem planos para cobrir a tatuagem

O gol de Rafael Vaz, diante do Internacional, nos acréscimos, no Serra Dourada, no dia 25 de agosto, que deu a vitória ao Goiás por 2 a 1, ainda rende histórias da torcida esmeraldina. Após um torcedor ficar famoso por profetizar o gol e registrar em vídeo, outro tatuou o nome do zagueiro esmeraldino. Thiago Macedo, de 30 anos, fez uma tatuagem no ombro esquerdo com o sobrenome do jogador. A promessa foi feita no Serra Dourada, antes de Vaz cobrar a falta. "Estava com meus amigos e todos estavam oti...