Esporte Depois de veto, jogo do Jaraguá na Copa do Brasil será em Nova Iguaçu Clube informou que CBF já confirmou a partida para o Estádio Jânio Moraes, na sexta-feira (26), às 15h30

Depois do veto da prefeitura de Volta Redonda, o jogo entre Jaraguá e Manaus deve ser disputado no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu. A partida segue marcada para sexta-feira (26), às 15h30. O duelo é válido pela 1ª fase da Copa do Brasil. O clube goiano e a Federação Goiana de Futebol confirmam que a CBF já informou que o jogo será disputado em Nova Iguaçu. ...