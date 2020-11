Esporte Depois de seis jogos, atacante deixa o Vila Nova Francis foi anunciado como reforço do Tigre no dia 9 de outubro, participou de seis partidas na Série C, mas teve contrato rescindido de forma amigável, segundo o clube

O atacante Francis não defende mais o Vila Nova. O jogador de 30 anos acertou rescisão amigável, segundo o clube, e deixa o time colorado após seis jogos disputados e nenhum gol marcado. Ele foi anunciado como reforço do Tigre no dia 9 de outubro e tinha contrato até o final da Série C (janeiro de 2021). Francis foi titular em apenas um jogo com a camisa colorada, na vitória (3 a 1) sobre o Imperatriz, no sábado (21). Ele foi utilizado nos jogos co...