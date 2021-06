Esporte Depois de gesto de Cristiano Ronaldo, Coca-Cola perde R$ 20 bilhões Atleta retirou garrafas do refrigerante de sua entrevista coletiva e ações da empresa caem 1,6%

Um gesto do jogador de futebol Cristiano Ronaldo durante uma entrevista coletiva teria feito com que as ações da Coca-Cola caíssem 1,6% na segunda-feira (14) segundo o jornal espanhol Marca. O prejuízo da empresa seria de US$ 4 bilhões (R$ 20 bi). Durante uma coletiva de imprensa, o português retirou duas garrafas da Coca-Cola de sua frente...