Esporte Depois de folga, Vila Nova inicia preparação para competições de 2021 Equipe se reapresenta nesta segunda-feira (22). No domingo (28), o Tigre estreia no Goianão 2021, contra o Jaraguá

Depois de folga de três dias após o encerramento da temporada 2020, o Vila Nova se reapresenta nesta segunda-feira (22) e inicia a preparação para as disputas das competições de 2021. No domingo (28), a equipe estreia na próxima edição do Campeonato Goiano, contra o Jaraguá, no OBA.Em 2021, além do Estadual, o Vila Nova disputará a Série B do Brasileiro. O clube col...