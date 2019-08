Esporte Depois de flertar com o Flamengo, Balotelli é anunciado como reforço do Brescia Neste domingo, o atacante de 29 anos foi anunciado pelo Brescia como novo reforço para a recém iniciada temporada europeia

Mario Balotelli cogitou assinar com o Flamengo, mas vai voltar para o seu país para a disputa do Campeonato Italiano após encerrar as negociações com o rubro-negro carioca. Neste domingo, o atacante de 29 anos foi anunciado pelo Brescia como novo reforço para a recém iniciada temporada europeia. Em comunicado oficial, o clube diz que o compromisso com o jogador é...