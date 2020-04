Depois de sofrer inúmeras críticas na Inglaterra por uma decisão anunciada há alguns dias, a direção do Tottenham comunicou nesta segunda-feira que reverteu a sua ideia de dispensar funcionários durante a pandemia do novo coronavírus. O mesmo foi feito pelo Liverpool na semana passada.

Há cerca de duas semanas, o Tottenham anunciou que faria um corte salarial de 20% a 550 funcionários (excluindo comissão técnica e jogadores) em abril e maio para proteger empregos, seguindo um projeto das autoridades britânicas.

Mas, em comunicado oficial, o clube de Londres disse nesta segunda-feira que apenas os membros do Conselho terão reduções salariais e todos os outros funcionários - em período integral, casual ou concedido - receberiam 100% de seus salários nos dois próximos meses.

"As críticas que o clube recebeu na semana passada foram sentidas com mais intensidade por causa do nosso histórico de boas obras e do nosso enorme senso de responsabilidade de cuidar daqueles que confiam em nós, principalmente localmente", afirmou o presidente Daniel Levy no comunicado oficial.

O Tottenham Hotspur Supporter´s Trust, uma associação de torcedores do clube, reclamou duramente da decisão do clube de usar o esquema do governo, em que os empregadores podem reivindicar 80% do salário mensal de funcionários que recebem até 2.500 libras (mais de R$ 16 mil) por mês.

"Nunca foi nossa intenção fazer nada além de tomar medidas para proteger os empregos, enquanto o clube tentava continuar operando de maneira autossuficiente em momentos incertos. Lamentamos qualquer preocupação causada durante um período de ansiedade e esperamos que o trabalho que nossos torcedores nos vejam realizar nas próximas semanas, pois nosso estádio adote um novo propósito, os deixe orgulhosos de seu clube", disse outro trecho da nota oficial do Tottenham, que anunciou também que o seu estádio será usado pelo Sistema Nacional de Saúde Britânico no combate ao coronavírus.