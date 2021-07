Esporte Depois de ciclo instável, Cabo chega ao Goiás com histórico positivo na Série B como trunfo Novo treinador esmeraldino chega ao clube após passagem de pouco brilho no Vasco, mas com título e acessos na bagagem

O técnico Marcelo Cabo inicia, nesta quinta-feira (22), sua passagem pelo Goiás após encerrar um ciclo instável pelo Vasco da Gama, mas traz consigo a experiência de êxito com dois acessos nas últimas cinco edições da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2016 e 2018.Campeão goiano pelo Atlético-GO no início de 2021, mas da edição 2020, Marcelo Cabo deixou o Dragão para ...