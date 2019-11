Esporte Depois de atacantes, lateral deixa o Vila Nova Em processo de reformulação no elenco, Romário é o terceiro jogador que deixa o Tigre. Jogador não encara o Cuiabá, no sábado (30)

A reformulação no elenco do Vila Nova teve mais uma liberação confirmada. Após as saídas dos atacantes Carlinhos e Mailson, o lateral esquerdo Romário é mais um que não ficará no Tigre em 2020. Emprestado pelo Santos, o jogador de 27 anos já deixou o clube colorado e não encara o Cuiabá, no sábado (30). Pelo Vila Nova, Romário disputou 19 partidas, não marcou g...