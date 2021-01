Esporte Depois de Alan Mineiro e mais três, Vila Nova renova com Henan Atacante fica para a disputa da Série B, com novo vínculo válido até o final de 2021

O Vila Nova acertou a renovação de contrato do atacante Henan. O novo vínculo do artilheiro colorado é válido até o final de 2021. Mais cedo, Alan Mineiro, Celsinho, Saimon e Danrlei tiveram seus novos registros publicados no Boletim Informativo Diário da CBF, assim como já ocorreu com o camisa 9 vilanovense. Henan é o artilheiro do Vila Nova na temporada 202...