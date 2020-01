Esporte Depois de 22 dias, diretor de futebol deixa a Anapolina Jair Rabelo oficializou saída da Rubra nesta quarta-feira (15). Presidente e vice já haviam deixado os respectivos cargos às vésperas do Goianão

A crise na Anapolina, antes mesmo da bola rolar no Campeonato Goiano, já começou. Nesta quarta-feira (15), o diretor de futebol da Rubra, Jair Rabelo, oficializou saída do clube colorado. O dirigente ocupou o cargo por 22 dias. Por meio de uma nota, Jair Rabelo agradeceu o apoio que recebeu na Anapolina e disse que sua saída foi uma exigência do presidente do Conselho ...