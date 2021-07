Esporte Depois da vitória em Santos, Dudu prevê Atlético-GO mais confiante em Curitiba

O Atlético-GO inicia a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil na tarde desta quarta-feira (28), às 16h30, diante do Athletico-PR na Arena da Baixada. Para o lateral direito Dudu, o Dragão precisa do momento positivo do clube após a vitória sobre o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Vencer fora de casa, após quatro jogos sem ganhar nenhuma partida, era o ...