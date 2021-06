Esporte Depois da primeira meta cumprida no retorno ao Atlético-GO, técnico diz sentir 'alívio' Eduardo Barroca comemora classificação e planeja próximos passos do Dragão na temporada

O Atlético-GO está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil pela segunda temporada seguida. Ano passado, o Dragão parou nesta fase da competição, em que foi eliminado pelo Internacional. Em 2021, a equipe atleticana avançou de fase com très vitórias (fora de casa, sobre Galvez-AC, Joinville-SC e Corinthians) e o empate de 0 a 0, na noite desta quarta-feira (9), no Estádio Antônio Accioly. Cauteloso e centrado, o técnico Eduardo Barro...