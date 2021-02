Esporte Depois da final de 2020, novo Estadual começa no domingo (28) Ainda sem público e com disputa até 23 de maio, nova edição do Campeonato Goiano começa neste domingo (28) com quatro partidas

Menos de 24 horas depois da conclusão do Campeonato Goiano 2020, o Estadual de 2021 começa neste domingo (28) com quatro partidas - dois jogos foram adiados por causa da decisão de sábado (27) e serão disputados em março. Ainda sem público, por causa da pandemia da Covid-19, a competição será disputada por 12 equipes, com final prevista para o dia 23 de maio.A expect...