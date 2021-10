Esporte Depay comanda goleada da Holanda sobre Gibraltar nas Eliminatórias A vitória mantém os holandeses na liderança do grupo G, com 19 pontos, sendo seis vitórias, um empate e uma derrota

A Holanda recebeu nesta segunda-feira (11) Gibraltar em partida válida pela oitava rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e goleou por 6 a 0. O atacante Memphis Depay, que joga no Barcelona, foi o destaque do jogo com dois gols. A vitória mantém os holandeses na liderança do grupo G, com 19 pontos, sendo seis vitórias, um empate...